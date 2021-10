Segundo intento para licitar en Barañáin las obras del futuro centro de día

El pleno del Ayuntamiento de Barañáin ha decidido en este jueves por la mañana habilitar un suplemento de crédito con cargo al remanente de Tesorería para incrementar en 101.400 euros la partida destinada a las obras de adecuación del futuro centro de día con el que contará el municipio, una subida (el coste total ascendería a 526.400 euros) que el Consistorio ha tenido que realizar después de que la licitación de los trabajos, que salieron hace unas semanas, quedaran desiertos. Tal y como ha explicado la alcaldesa, María Lecumberri (Navarra Suma), esto se debe "al incremento de los costes en el sector de la construcción, materias primas y mano de obra. Para adaptarnos a esos nuevos precios del sector se propone ampliar esa partida y volver a licitar la obra ajustada a los costes".

Desde EH Bidu Oihaneder Indakoetxea ha aprovechado para hacer un repaso de la sucesión de acontecimientos en torno a una infraestructura que, aunque demandan todos los grupos municipales, que coinciden con su necesidad, ha recibido fuertes críticas desde que se iniciara el proceso por las "formas" en las que se ha llevado a cabo y la "falta de información" que han denunciado desde algunos grupos.

"En el pleno de enero solicitamos que se retirara el punto del orden del día porque las cosas, a nuestro entender, no se habían hecho como deberían haberse hecho. Este asunto es importante y estructural para Barañáin porque es un centro de día que hace falta, que es necesario. Las necesidades de las personas mayores siguen estando ahí. Creíamos que era una oportunidad para hacer un debate en profundidad, e incluso planteamos una residencia. Hicimos énfasis en que se quería hacer, abogabámos por una gestión pública", ha explicado, citando el local de las Dominicas, una posibilidad que "no se ha analizado". Ha explicado que plantearon la necesidad de una comisión coordinada para temas como la relación con las asociaciones que están interesadas en este asunto y con otras que a día de hoy hacen uso de ese local. "A día de hoy seguimos con las mismas dudas".

"Es un proyecto que no hacemos nuestro, no formamos parte de él, y no asumimos el cómo se está afrontando. Más allá de los plazos, de las licitaciones, de las modificaciones presupuestarias o de las cuestiones urbanísticas, económicas€ No se está afrontando este proceso como se debiera", ha señalado, tras explicar el proceso que se está llevando a cabo en Ansoáin a la hora de crear, de manera participativa con vecinos y vecinas, el futuro centro diurno comunitario dirigido a personas mayores, dependientes y a quienes les cuidan, una gestión que ha puesto de ejemplo "y que dista mucho de cómo se está planteando aquí".

Desde el PSN Mari Jose Anaut ha citado el "Ministerio de la Vejez" que se creó en Reino Unido y ha señalado que "aquí tendría que haber un trabajo en esa dirección. No se nos hizo mucho caso. Además del centro de día nosotros queremos trabajar por tener una residencia en Barañáin. Trabajaremos por ello y abogaremos por ir en esa dirección. Votaremos a favor para que esto pueda ser posible", ha dicho.

También Flor González (Geroa Bai) se ha mostrado a favor de la medida puesto que "el aumento del presupuesto es ajeno al Ayuntamiento y a las constructoras. Y no hay visos de solución a corto plazo". Ha recordado que han solicitado varias veces (y lo han vuelto a hacer) estudios sobre la gestión, "que esperamos que se realicen lo antes posible y se debatan en la comisión. También hay que analizar las posibles ubicaciones y espacios para una residencia, y después de varios estudios para nosotras no es otro que el Señorio de Eulza, que cumple todos los requisitos", ha valorado, animando al equipo de gobierno a que estudie la propuesta.

Txuma Huarte (Podemos) ha explicado que "todos los grupos estamos a favor de la creación de un centro de día. En cómo hacerlo, en las formas, igual no coincidimos. Hay muchas dudas, no sabemos a qué modelos de financiación va a ir. Todos estamos preocupados por el cuidado de nuestras personas mayores, por su día a día, pero hace falta hacer una reflexión sobre ellas en esta localidad. Para este centro de día no se están teniendo esos estudios y esa forma de gestión que también es importante, porque no es cuestión de hacer el edificio y poner ahí el centro. Debe ser un estudio más integral. Vamos a votar en contra por las dudas de la gestión que se está llevando con este tema", ha dicho.

La medida ha salido adelante con 14 votos a favor y 5 en contra, y Lecumberri ha defendido que "esta propuesta ha sido analizada, explicada en la comisión de Asuntos Sociales. Sobre los colectivos que se encuentran actualmente en esos locales, desde el minuto cero desde el equipo de Gobierno nos comprometimos a que fueran a otro local y en eso hemos trabajado. Y el día que tengan que salir irán a otro local".

Durante la sesión se ha aprobado también incrementar el tipo de gravamen, que pasa de 0,299 a 0,307, lo que supone "mantener los ingresos respecto a este impuesto, con el que se han obtenido 2.400.000 euros en 2021. Es uno de los ingresos más importantes y para el 2022 al vecino le supone, dependiendo de la antigüedad de su vivienda, una subida de entre 9 y 5 euros anuales", ha explicado la alcaldesa.