Toquero firma el cierre de la excavación de San Nicolás en Tudela sin dar objetivos ni razones

El Ayuntamiento de Tudela que preside Alejandro Toquero ha firmado el punto final de la excavación que durante 7 años y 12 campañas se ha llevado a cabo en la antigua iglesia de San Nicolás, propiedad municipal desde que Luis Casado (UPN) la adquiriera en 2007 por 160.320 euros. Según el comunicado que ha hecho público el Consistorio han solicitado ya la autorización a Príncipe de Viana para cerrar el yacimiento y de esa manera, terminar con lo que esté empezado y finalizar el inventario de los restos encontrados.

De esa manera, Navarra Suma hace oídos sordos a las más de 1.100 firmas que pedían ña continuación de las excavaciones y a los propios voluntarios que durante años han trabajado de forma altruista. Por más que todas las partes lo han solicitado, desde la alcaldía de Toquero no se ha dado ni justificación para la medida ni objetivos de cara al futuro, más allá de las afirmaciones de la concejala Erika Navarro en el pleno de junio, "solo se han catalogado los objetos encontrados en el primer taller de 2014. Se han realizado 12 talleres sin catalogar ningún resto. No entiendo cómo se ha podido seguir con una actividad de la cual no conocían su importancia arqueológica".

Hay que recordar que el último informe del arqueólogo Juanjo Bienes sobre los hallazgos en San Nicolás data de mayo de este mismo año (sobre la campaña de 2020) y fue publicado en la revista Trabajos de Arqueología del Gobierno de Navarra.

Con respecto a su futuro tampoco el comunicado municipal adelanta nada de los proyectos que Navarra Suma tiene para este edificio más allá de las palabras de la edil Navarro en aquel pleno "para defender San Nicolás hay que dotarlo de un futuro, y nosotros ya tenemos varios proyectos para ello" y adelantó que existe una subvención de la UE para rehabilitar el edificio.

De esa forma, "se procederá a completar las labores de extracción, procesamiento y conservación de restos que estaban pendientes para, posteriormente, llevar a cabo el correspondiente inventario de materiales arqueológicos o paleontológicos obtenidos, optando por su entrega a los Fondos de Arqueología de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana o por su conservación in situ en las condiciones que garanticen su conservación y consulta". En el comunicado aseguran que esta actuación se enmarca dentro del Plan de excavaciones y prospecciones arqueológicas de la Comunidad Foral de Navarra 2021 y que su intención es que se lleve a cabo dentro de este año 2021.

El Consistorio enumera los trabajos que se van a realizar para cerrar la excavación "para dar fin a los trabajos en este popular yacimiento tudelano, se hará un adecuado tratamiento de las inhumaciones, el traslado de los restos antropológicos que no requieren conservación, la limpieza de las laudas funerarias por parte de profesionales de la restauración y la aplicación de medidas de protección para evitar daños en los hallazgos".